Emojipedia назвала главные смайлики уходящего года

16:06, 31 декабря 2023, ПАИ

Главный редактор ресурса Emojipedia назвала Семён популярные смайлики в 2023 году, сообщает «Газета.ру».

Беспрецедентным лидером оказался смайлик, плачущий от смеха. Далее расположился смайлик, катающийся со смеху по полу (ROFL). Топ-3 замкнуло изображение красного сердца. Ниже расположились сложенные ладони, плачущее лицо, глаза-сердечки, искры, огонь, улыбающееся лицо с закрытыми глазами, улыбающееся лицо с сердечками.

Из тех эмодзи, которые появились в 2023 году, самыми популярными оказались розовое лицо, трясущееся лицо, а также синее сердце.

Главный редактор Кейт Брони считает, что наличие на верхних строчках эмодзи с положительным значением говорит о стремлении людей сохранить позитивный настрой.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.

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