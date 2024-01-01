Названы лидеры российского кинопроката

20:34, 01 января 2024, ПАИ

Лидеров российского кинопроката перечислил портал kinobusiness.com, его данные приводит агентство «Прайм».

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами в 154,2 миллиона рублей за прошедшие выходные. Вторую строчку занял фильм «Ёлки 10» – картина собрала 45,9 миллиона рублей. Третье место заняла российская комедия со сборами в 34,7 миллиона рублей – «Манюня: Новогодние приключения». На четвёртой строчке – биографическая драма «Феррари», ей удалось собрать 29,7 миллиона рублей. Замыкает список российской фильм «Тёща» с Ларисой Гузеевой в главной роли со сборами в 25 миллионов рублей.

Ранее россияне и, в частности, псковичи рассказали, какие фильмы и сериалы будут смотреть в новогодние каникулы.

Отмечалось также, что выставка «Изборская синематека» откроется в августе 2024 года.

Кроме того, ПАИ составило список фильмов и мультфильмов, которые псковичи смогут посмотреть в ближайшие недели. Ознакомиться с ним можно здесь.