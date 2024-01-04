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Спорт

МОК не допустил россиян и белорусов к зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее

Ни один нейтральный спортсмен не примет участия в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в Южной Корее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Квалификационный период на соревнования завершился в декабре.

В Южной Корее будет разыгран 81 комплект наград. В программу входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, кёрлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.

Напомним, в марте исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причём только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооружёнными силами или органами национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав ОКР. Данное решение МОК Олимпийский комитет России назвал контрпродуктивным.

Напомним также, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал позицию МОК по отношению к израильским спортсменам.

Отметим, ранее двукратный олимпийский чемпион, фигурист Максим Траньков рассказал о связи с Псковской областью.

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