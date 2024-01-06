Эксперт рассказал, что делать при взломе аккаунта на «Госуслугах»

13:10, 06 января 2024, ПАИ

Взломанный аккаунт на «Госуслугах» нужно как можно быстрее заблокировать, помочь с этим могут банковское приложение или техподдержка МФЦ, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

«Если такое всё же произошло, первое, что нужно сделать, – заблокировать свою учётную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с «Госуслугами», либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой», – заявил Сергей Голованов.

Тем не менее, по словам эксперта, распространённая сейчас двухфакторная аутентификация помогает эффективно защитить аккаунты на «Госуслугах» от действий злоумышленников.