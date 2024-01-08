Женщина искусала людей до крови из-за парковочного места в Кировской области

19:15, 08 января 2024, ПАИ

Женщина искусала людей до крови из-за парковочного места в Сосновке Кировской области, сообщает «Газета.Ru».

Инцидент произошёл возле одного из многоквартирных домов. Семья припарковала автомобиль на свободном месте и ушла в гости. Вернувшись, люди обнаружили, что их машине перегородил выезд автомобиль Mazda, хотя рядом находилось другое свободное парковочное место.

После этого на улицу вышла владелица перегородившего выезд автомобиля и вступила с членами семьи в словесную перепалку. Она утверждала, что это её парковочное место. В ходе конфликта она покусала припарковавших свою машину возле дома людей до крови.

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