Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Женщина искусала людей до крови из-за парковочного места в Кировской области

Женщина искусала людей до крови из-за парковочного места в Сосновке Кировской области, сообщает «Газета.Ru».

Инцидент произошёл возле одного из многоквартирных домов. Семья припарковала автомобиль на свободном месте и ушла в гости. Вернувшись, люди обнаружили, что их машине перегородил выезд автомобиль Mazda, хотя рядом находилось другое свободное парковочное место.

После этого на улицу вышла владелица перегородившего выезд автомобиля и вступила с членами семьи в словесную перепалку. Она утверждала, что это её парковочное место. В ходе конфликта она покусала припарковавших свою машину возле дома людей до крови.

Ранее сообщалось, что в Туле женщины не смогли ограбить магазин, избили охранника ёлкой и выломали двери, а в Иванове неизвестные обстреляли жилой дом пиротехникой.

Отмечалось также, что псковичка защитила мужа, ударив обидчицу кастрюлей по голове. Кроме того, в Стругокрасненском районе мать троих детей напала на мужа с кухонным ножом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 января 2024

Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области
08 января 2024

Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Дновском районе
08 января 2024

Двое водителей пострадали в результате ДТП в Псковском районе
08 января 2024

Массовое ДТП с участием 30 машин произошло в Новгородской области
08 января 2024

Публикуем видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области
08 января 2024

Пожарные спасли жилой дом в Порховском районе
08 января 2024

Мужчина утопил автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области
08 января 2024

Более 800 тысяч рублей потеряли псковичи из-за мошенников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...