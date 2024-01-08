Борис Елкин сообщил о готовности Пскова к первой рабочей и учебной неделе 2024 года

20:02, 08 января 2024, ПАИ

О готовности Пскова к первой рабочей и учебной неделе 2024 года сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Новогодние каникулы подошли к концу. Завтра начинается первая рабочая и учебная неделя 2024 года. Все учреждения образования – школы и детские сады – готовы к приёму детей. Проблем с отоплением и горячей водой нет. Исключение составляет школа № 20, в районе которой произошёл прорыв водопровода и пришлось отключить водоснабжение. Сейчас там работает аварийная бригада, устраняет утечку. Специалисты обещают за ночь всё восстановить», – написал глава Пскова.

Борис Елкин поставил коммунальным службам задачу максимально вычистить к утра дороги и провести противогололёдную обработку. Он также отметил, что завтра ожидается оттепель, и призвал псковичей быть аккуратными за рулём.

Ранее сообщалось, что подача воды на улице Коммунальной в Пскове полностью восстановлена.

Кроме того, Борис Елкин подвёл итоги 2023 года по ремонту дорог в Пскове, а также в сфере образования и культурных событий.