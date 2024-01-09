Более 370 человек обратилось в травмпункт в Пскове за праздники

11:59, 09 января 2024, ПАИ

371 человек обратился в травмпункт Псковской областной клинической больницы с 1 по 8 января. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

В 2023 году за аналогичный период обратилось 454 человека, что на 19 % больше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что около 70 человек ежедневно обращаются в приёмный покой Псковской областной клинической больницы в праздничные дни.

Напомним, что в 2023 году в травмпункте учреждения прошёл ремонт.

На территорию Псковской области с начала января обрушились аномальные морозы. В частности, в одном из сёл региона зафиксировано -38 градусов, а ещё в двух – -36 и -37. Однако уже сегодня, 9 января, в регионе прогнозируется резкое потепление.