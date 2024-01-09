В два раза сократилось число погибших в ДТП на дорогах Псковской области

12:28, 09 января 2024, ПАИ

Число погибших в ДТП в Псковской области за последний год сократилось более чем в два раза, до 50 человек, что является наименьшим показателем для региона, сообщает ТАСС со ссылкой на врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислава Стармолотова.

«Это результат накопительного эффекта от мер, которые мы принимали на протяжении последних лет при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги, - заявил Стармолотов. - Мы активно занимались освещением улиц, перекрестков, мест вблизи пешеходных переходов, автобусных остановок. Кроме того, возводили тротуары, устанавливали камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, в основном превышения скорости. Мы открыли также два центра дорожного травматизма, которые оперативно реагируют на возникающие ДТП».

При этом количество аварий на трассах региона за год увеличилось почти на 10%, до 600 происшествий. В ближайшие два года в регионе планируется направить более 1 млрд рублей на повышение дорожной безопасности. «Среди ключевых мероприятий, которые проводятся в регионе для повышения безопасности на трассах: нанесение дорожной разметки термопластиком, модернизация и замена металлических барьерных ограждений, внедрение инновационных технологий на пешеходных переходах. В их числе - различные проекционные и световые сигналы, которые привлекают внимание водителей и выделяют в темноте пешеходов», - уточнил Стармолотов.