25 выпускников медколледжей пошли работать в скорую помощь в Псковской области по программе «Земский фельдшер»

16:05, 09 января 2024, ПАИ

Порядка 25 выпускников медицинских колледжей привлекли на работу на станции скорой помощи по программе «Земский фельдшер». В настоящее время они трудоустроены в Пскове, Великих Луках, а также в районах области. Об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 января.

Подготовка фельдшеров длится три месяца, в течение которых выпускники проходят курс наставничества, затем их направляют, дополнительно обучают и они выходят на работу.

Каждый год число фельдшеров увеличивается, добавил спикер.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч раз выезжала скорая на вызовы в Псковской области во время новогодних каникул. При этом число вызовов скорой в Псковской области на инсульты в праздники выросло вдвое.