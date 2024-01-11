Быстрее всего в России стареют жители Якутии

17:17, 11 января 2024, ПАИ

Быстрее всего в России из-за постоянной необходимости адаптироваться к низким температурам стареют жители Якутии, сообщает «АиФ-Якутия» со ссылкой на исследование Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.

Скорость старения жителей Якутии измерили с помощью восьми моделей эпигенетических часов, которые определяют биологический возраст ткани, клетки. Отклонения обнаружены в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.

Организм якутов быстрее вырабатывает энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, что приводит к ускоренному старению.

В районах Крайнего Севера разница летней и зимней температур может доходить до 80 градусов. Из-за экстремальных климатических условий якуты старше жителей европейской части страны на три-четыре года, а к 45 годам резервы организма уже истощаются.