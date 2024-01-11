Быстрее всего в России стареют жители Якутии
Быстрее всего в России из-за постоянной необходимости адаптироваться к низким температурам стареют жители Якутии, сообщает «АиФ-Якутия» со ссылкой на исследование Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.
Скорость старения жителей Якутии измерили с помощью восьми моделей эпигенетических часов, которые определяют биологический возраст ткани, клетки. Отклонения обнаружены в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.
Организм якутов быстрее вырабатывает энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, что приводит к ускоренному старению.
В районах Крайнего Севера разница летней и зимней температур может доходить до 80 градусов. Из-за экстремальных климатических условий якуты старше жителей европейской части страны на три-четыре года, а к 45 годам резервы организма уже истощаются.
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