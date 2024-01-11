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Общество

Около 400 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер в новогодние праздники

Около 400 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер Псковской области в новогодние праздники, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

​Около 400 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер в новогодние праздники. Фото предоставил комитет по здравоохранению Псковской области

Праздничное застолье – наиболее частая причина обращений к врачу, поскольку разнообразие блюд и напитков, а также экзотические деликатесы провоцируют аллергические дерматиты, отметила заведующая поликлиническим отделением Анастасия Филатова.

Кроме того, по её словам, граждане обращались в КВД и из-за аномально холодной погоды, которая приводила к сухости и раздражению кожи лица, губ и рук.

Вместе с тем медики продолжали ведение диспансерного наблюдения и следили за состоянием граждан с хроническими заболеваниями, такими как псориаз и экзема. Однако были и случаи, когда пациенты обращались не со срочными проблемами, а с давно запущенными, поскольку наконец нашли время посетить специалиста, подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что с 1 по 8 января более 370 человек обратились в травмпункт Псковской областной клинической больницы. Кроме того, отмечалось, что в праздничные дни около 70 человек ежедневно обращались в приёмный покой медицинского учреждения.

Напомним, что 45-летнему пациенту со множественными осколочными и пулевыми ранениями спасли жизнь в Псковской областной клинической больнице.

Помимо этого, ранее Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Псковской области.

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