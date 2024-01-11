Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Из музея рекордов в центре Петербурга украли бронзовый слиток

Музей рекордов Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже пятикилограммового слитка, сообщает «Фонтанка».

Злоумышленник пробрался в музей вечером 4 января. Сотрудники позвонили в полицию с заявлением 11 января, предварительно обратившись к своим гостям в социальных сетях. Слиток просили вернуть и обещали не применять санкций за его кражу.

Отмечается, что слиток сделан из бронзы и стоит около 50 тысяч рублей. Он является частью бесплатного аттракциона в музее, смысл которого состоит в том, чтобы вытащить предмет из пластикового ящика через небольшое круглое отверстие.

Напомним, россиянке грозит десять лет колонии за кражу офисной бумаги на 24 миллиона рублей. Также сообщалось, что калининградец украл деньги из женской сумочки и съел их.

Кроме того, отмечалось, что неизвестные похитили скамейки из парка в Великих Луках, а пскович украл у знакомого две иконы за 45 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере молодёжной политики в Пскове
11 января 2024

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил работу медиахолдинга на встрече с директором Ириной Фёдоровой
11 января 2024

Рособрнадзор объяснил, почему сочинение исключили из ЕГЭ по истории
11 января 2024

В Печорах начинается реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских
11 января 2024

Пропавшего мужчину с татуировкой на ладони продолжают искать в Пскове
11 января 2024

Детский фонд вручил подарки участникам конкурса «Семья года – 2023» в Псковской области
11 января 2024

Около 400 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер в новогодние праздники
11 января 2024

Реализацию крупных проектов обсудил Михаил Ведерников с вице-губернаторами

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...