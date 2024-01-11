Из музея рекордов в центре Петербурга украли бронзовый слиток

23:47, 11 января 2024, ПАИ

Музей рекордов Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже пятикилограммового слитка, сообщает «Фонтанка».

Злоумышленник пробрался в музей вечером 4 января. Сотрудники позвонили в полицию с заявлением 11 января, предварительно обратившись к своим гостям в социальных сетях. Слиток просили вернуть и обещали не применять санкций за его кражу.

Отмечается, что слиток сделан из бронзы и стоит около 50 тысяч рублей. Он является частью бесплатного аттракциона в музее, смысл которого состоит в том, чтобы вытащить предмет из пластикового ящика через небольшое круглое отверстие.

Напомним, россиянке грозит десять лет колонии за кражу офисной бумаги на 24 миллиона рублей. Также сообщалось, что калининградец украл деньги из женской сумочки и съел их.

Кроме того, отмечалось, что неизвестные похитили скамейки из парка в Великих Луках, а пскович украл у знакомого две иконы за 45 тысяч рублей.