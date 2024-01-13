Россия вошла в пятёрку стран с самым заметным ростом пенсий

09:40, 13 января 2024, ПАИ

Россия вошла в число лидеров среди крупнейших экономик мира по показателю роста пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

При этом Россия уступает только Испании, Бельгии, Мексике и Турции. Анализ статистических данных показывает, что самый заметный рост пенсий наблюдается в Турции – на 17,4 %. Пятёрку стран с самым заметным увеличением пенсий замыкает Россия с ростом пенсионных выплат на 2,4 %.

Ранее сообщалось, что 146 ветеранов-блокадников получили дополнительную выплату в Псковской области. Кроме того, страховые пенсии более 140 тысяч неработающих пенсионеров региона проиндексировали на 7,5 %. Отмечалось также, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Отметим, что с января этого года в России стартует программа долгосрочных сбережений. О том, как её участники смогут разморозить свои пенсионные накопления, читайте здесь.