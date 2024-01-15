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Общество

В России запретили продавать устройства для скрытия номеров автомобилей от камер

Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать через интернет-сайты специальные устройства, позволяющие скрывать автомобильные номера от камер видеофиксации, сообщает ТАСС.

Предложения о приобретении приборов, которые делают государственный регистрационный знак автомобиля невидимым для видеокамер автоматической фиксации правонарушений, были размещены в свободном доступе на интернет-сайтах. В настоящее время информация о продаже подобных устройств признана запрещённой к распространению.

Суд признал подобные объявления противоречащими нормам закона «О безопасности дорожного движения», они уже удалены с площадок. Кроме того, за езду на автомобиле с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф до 500 рублей.

Ранее сообщалось, что продажи легковых автомобилей в России выросли на 69 %, а автозапчасти подорожали на 7 %.

Напомним, что в декабре 2023 года начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, а также сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %.

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