Wildberries связался со всеми сотрудниками со сгоревшего склада в Петербурге

19:55, 15 января 2024, ПАИ

Wildberries установил местонахождение всех сотрудников, находившихся на складе, который сгорел в Санкт-Петербурге 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы компании.

«Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания не могла связаться с 54 сотрудниками.

Напомним, о пожаре на складе Wildberries в посёлке Шушары сообщило ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. В оперативных службах назвали возможной причиной происшествия неисправную проводку.

Товары, которые планировалось разместить на сгоревшем складе, руководство компании порекомендовало отправлять в Псков. Также дополнительные места будут выделены на складах в Туле и Москве.

Отмечалось также, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил врио руководителя ГСУ ведомства по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries.