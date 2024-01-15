Десять советских мультфильмов 40-х годов восстановят и покажут в кинотеатрах

23:34, 15 января 2024, ПАИ

Десять советских мультфильмов, созданных во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, восстановит для широкого показа «Союзмультфильм» к 80-летию Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Список картин, которые планируется восстановить, пока формируется. Восстановительные работы включат в себя устранение технических дефектов кадров, возникших от естественного устаревания плёнки.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что в последнее время киностудия занимается изучением, восстановлением и популяризацией своего классического наследия, для этого в компании был создан специальный отдел.

Напомним, 1 января российские фильмы собрали в прокате более 600 млн рублей. Лидером кинопроката в новогодние праздники стала снятая в Псковской области комедия «Холоп-2». По состоянию на 14 января общие сборы картины составили 3,026 млрд рублей.

Также сообщалось, что премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина.