Более 600 млн рублей собрали российские фильмы в кинопрокате 1 января

23:22, 02 января 2024, ПАИ

Более 600 млн рублей собрали российские фильмы в кинопрокате 1 января, сообщает ТАСС.

Лидером по сборам стал вышедший 1 января фильм «Холоп-2», который собрал более 300 млн рублей и на 30 % обогнал «Чебурашку», который в прошлом году заработал 3,5 млрд рублей за весь период показов.

Отмечается, что сбор кинопроката за 1 января стал максимальным за последние несколько лет. В 2020 году кинотеатры заработали 417 млн рублей, в 2021-м – 277 млн рублей, в 2022-м – 317 млн рублей, в 2023-м – 350 млн рублей.

Ранее были названы лидеры российского кинопроката.

Кроме того, россияне, и в частности псковичи, рассказали, какие фильмы и сериалы будут смотреть в новогодние каникулы.

Отмечалось также, что выставка «Изборская синематека» откроется в августе 2024 года.

Напомним, ПАИ составило список фильмов и мультфильмов, которые псковичи смогут посмотреть в ближайшие недели. Ознакомиться с ним можно здесь.