Псковичи приняли участие в форуме ветеранов СВО «Вместе победим»

20:28, 16 января 2024, ПАИ

Представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и ветераны СВО приняли участие во II Всероссийском форуме «Вместе победим», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие прошло в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот».

От Псковской области в нём приняли участие координаторы отделения фонда Татьяна Щеблыкина и Татьяна Юганец, ветераны Дмитрий Ющенко, Никита Калиниченко и Роман Дмитриев.

К присутствующим обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул важность развития ветеранского движения и его роль в воспитании молодёжи, продвижении востребованных проектов в сферах волонтёрства и образования. Глава государства отметил, что важнейшие задачи сейчас – поддерживать семьи погибших бойцов, развивать систему соцгарантий для участников СВО, повышать эффективность медпомощи и реабилитационных программ. Ключевым приоритетом президент также назвал реализацию пришедших с фронта граждан в обществе, в том числе в экономике, бизнесе, политике и местном самоуправлении.

В программе форума – дискуссии о роли героев СВО в воспитании молодого поколения, круглый стол на тему реабилитации ветеранов СВО, консультации специалистов, профильных министерств и ведомств, а также обучающая и экскурсионная программы.

Организатором форума выступил Государственный фонд «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о поддержке участников СВО в регионе.

Сообщалось, что на Рижском проспекте в Пскове установили мемориальную доску погибшему в СВО Герою России Ивану Ахтырскому. Кроме того, в расположении подразделения дивизии в Пскове оформили уголок памяти бойца.

Напомним также, что псковские следователи отправили адресные посылки бойцам специальной военной операции, а псковские таможенники передали дроны, квадрокоптеры и электрооборудование.