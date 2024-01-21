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Общество

Очередная магнитная буря надвигается на Землю

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Очередная магнитная буря надвигается на Землю. Фото: ПАИ

Отмечается, что к 6:00 вспышка достигнет уровня G1, до и после неё в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения.

Уровень G1 считается слабым, максимальный уровень обозначается как G5.

Ранее учёный Сергей Богачёв отметил, что Солнце в рамках действующего сейчас цикла в 2024 году достигнет пика своей активности, что спровоцирует магнитные бури на Земле, которые будут происходить по несколько раз в месяц. Кроме того, учёные отмечали, что сейчас мы живём в 25-м периоде 11-летнего цикла солнечной активности, который продлится примерно до 2030 года. Эксперты утверждают, что он будет сравнительно слабым и вряд ли приведёт к серьёзным последствиям.

Напомним, что во время магнитных бурь некоторые метеозависимые люди могут столкнуться с головокружением или нарушениями сна. Врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова отметила, что злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом. Эксперт также подчеркнула, что головную боль терпеть нельзя.

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