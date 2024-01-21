Продолжается реставрация колокольни Троицкого собора в Пскове

22:56, 21 января 2024, ПАИ

Реставрация колокольни Троицкого собора продолжается в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На данный момент завершаются отделочные работы со стороны фасадов.

Проект реставрации также предусматривает работы внутри звонницы. Эксперты проведут современные коммуникации, а электропроводку разместят так, что она не будет видна на стенах.

Напомним, колокольня Троицкого собора входит в ансамбль Псковского кремля. Она построена на фундаменте средневековой оборонной башни. Для реставрации выбран облик колокольни, зафиксированный в фотодокументах и чертежах конца XIX века.

Ранее сообщалось, что реставрация Троицкого собора в Пскове продлится три года. Отмечалось также, что реставраторы впервые получили доступ к древним усыпальницам псковских князей в соборе.

Кроме того, в Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских, которую планируют завершить летом 2024 года. А в Псковском районе ведутся ремонтно-реставрационные работы в храмах Крыпецкого монастыря, которые завершат к 31 марта 2024 года – к празднику Святой Пасхи.