В Псковской области намерены на треть сократить площадь погибших лесов

07:44, 23 января 2024, ПАИ

В Псковской области намерены на треть, до 0,2 тыс. га, сократить площадь погибших лесов за счет участия в нацпроекте «Экология». Для этого в лесничествах проведут специальные обследования лесов и санитарные вырубки поврежденной древесины, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова.

«Результата мы добьемся в том числе за счет активизации лесопатологических обследований, санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда, их количество будет увеличено благодаря нацпроекту», - рассказал Мусатов.

Погибшие лесные насаждения в Псковской области появляются в основном из-за погодных аномалий, а также из-за активности насекомых-вредителей. Это наносит серьезный ущерб лесному фонду, который состоит в основном из ценных пород древесины - сосны и ели.

«Несколько десятилетий назад по территории региона достаточно мощный ледяной дождь прошел в районе Пушкинских Гор и поселка Новгородка. До сих пор видны его следы. В местах образовавшихся повреждений леса мы высадили саженцы сосны. Ежегодно на территории ряда районов из-за сильного ураганного ветра образуются так называемые буреломы. Наши лесничества будут активно выявлять такие участки, проводить санитарные вырубки поврежденной древесины и производить искусственное лесовосстановление», - рассказал председатель комитета.