Для 43% компаний в Пскове опыт индивидуального предпринимательства у соискателей является недостатком

09:33, 23 января 2024, ПАИ

Для 43% компаний в Пскове опыт индивидуального предпринимательства у соискателей является недостатком, сообщается в опросе SuperJob.

Опыт бывших бизнесменов, переходящих в наемные работники, работодатели оценивают так: «Это не исполнители уже. Неуправляемы»; «Им трудно перестроиться на работу в найме. Завышенные ожидания»; «Отсутствуют навыки: подчиняемость, соблюдение режима труда и отдыха»; «В основном пытаются за счет работодателя реанимировать свой бизнес».

Только в каждой девятой компании опыт предпринимательства эйчары называют преимуществом соискателя, причем чаще всего такой бэкграунд считают плюсом в малом бизнесе (14%).

36% эйчаров уверяют, что опыт ведения своего бизнеса никак не влияет на трудоустройство. Наиболее лоялен к бывшим ИП крупный бизнес: 52% работодателей утверждают, что относятся к таким соискателям без предубеждений.