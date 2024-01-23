Для 43% компаний в Пскове опыт индивидуального предпринимательства у соискателей является недостатком
Для 43% компаний в Пскове опыт индивидуального предпринимательства у соискателей является недостатком, сообщается в опросе SuperJob.
Опыт бывших бизнесменов, переходящих в наемные работники, работодатели оценивают так: «Это не исполнители уже. Неуправляемы»; «Им трудно перестроиться на работу в найме. Завышенные ожидания»; «Отсутствуют навыки: подчиняемость, соблюдение режима труда и отдыха»; «В основном пытаются за счет работодателя реанимировать свой бизнес».
Только в каждой девятой компании опыт предпринимательства эйчары называют преимуществом соискателя, причем чаще всего такой бэкграунд считают плюсом в малом бизнесе (14%).
36% эйчаров уверяют, что опыт ведения своего бизнеса никак не влияет на трудоустройство. Наиболее лоялен к бывшим ИП крупный бизнес: 52% работодателей утверждают, что относятся к таким соискателям без предубеждений.
С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор