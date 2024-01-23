Дни ПсковГУ пройдут на выставке «Россия» в Москве

12:47, 23 января 2024, ПАИ

Дни ПсковГУ стартуют на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве завтра, 24 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Площадку вуза можно будет найти в павильоне № 75 рядом со стендом Псковской области. Любой желающий сможет познакомиться здесь с направлениями обучения, структурой и уникальными возможностями университета, а также с преподавателями и студентами.

На стенде представят университетскую библиотеку, где каждый желающий сможет узнать что-то новое о Псковской области. А для досуга представлены филворды и пазлы по достопримечательностям Пскова.

«В ходе литературного поединка от института гуманитарных наук и языковых коммуникаций посетителям будет предложено «перевести» небольшие высказывания с «псковского» на современный русский литературный язык», – рассказали в вузе.

При этом каждый институт представит на выставке что-то своё. Например, Институт промышленных технологий и дизайна расскажет о русских венцах, кокошнике и шишаке. Ребята предложат поучаствовать в конкурсе на разработку эскиза современного венца.

Институт медицины и экспериментальной биологии продемонстрирует диагностические методы исследования показателей человека. Гости смогут измерить артериальное давление, уровень кислорода и сахара в крови и получить рекомендации, также будет продемонстрирована работа биоимпедансного анализатора и измерение объёмных и скоростных показателей дыхания.

На уроке института права, экономики и управления гости выставки получат возможность пройти чек-лист и определить свои сильные и слабые финансовые стороны, получат полезные рекомендации и поучаствуют в тематической викторине. Посоревноваться в сообразительности и смекалке предложит математическая школа ПсковГУ.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. С 23 по 28 января свою деятельность на выставке представит и ПсковГУ. Сообщалось также, что на площадке форума презентовали псковский вездеход.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.