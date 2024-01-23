О подвиге ленинградцев смогут узнать псковичи в интеллектуальной онлайн-игре «Январский гром»

14:37, 23 января 2024, ПАИ

Международная историческая интеллектуальная онлайн-игра «Январский гром» состоится в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках интеллектуальной игры участникам необходимо будет ответить на вопросы о ключевых событиях блокады, героях-ленинградцах и периоде восстановления города после его освобождения. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте январскийгром.рф. Принять участие может любой желающий старше 14 лет.

Игра «Январский гром» пройдёт сразу на пяти языках: русском, английском, испанском, французском и арабском. Будет проведено две трансляции: в 11:00 и 17:00. Жители Псковской области смогут сыграть в 17:00. По итогам двух игр будут определены по десять лучших участников из России и пять игроков из других стран, они получат призы от организаторов.

Организаторами игры являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и комитет молодёжной политики Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что себежанка рассказала о жизни в блокадном Ленинграде, выставку «Всё это было, было в Ленинграде!» презентовали в Пскове, двум жительницам Невельского района вручили знаки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, а псковский ветеран Лариса Кравцова представит регион в Петербурге на мероприятиях в честь освобождения города от фашистской блокады.