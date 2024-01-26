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Псковичи лишились «Госуслуг» из-за мошенников

Злоумышленники, представляясь сотрудниками сотовых компаний, незаконно завладели доступом к личным кабинетам жителей Псковской области на портале «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Псковичи лишились «Госуслуг» из-за мошенников. Фото: скриншот с портала «Госуслуги»

С 20 по 25 января в Пскове, Великих Луках, Острове и Псковском районе восьми пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт они незаконно вошли в личные кабинеты доверчивых жителей, а затем заблокировали их учётные записи.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

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