Псковичи лишились «Госуслуг» из-за мошенников
Злоумышленники, представляясь сотрудниками сотовых компаний, незаконно завладели доступом к личным кабинетам жителей Псковской области на портале «Госуслуги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
С 20 по 25 января в Пскове, Великих Луках, Острове и Псковском районе восьми пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт они незаконно вошли в личные кабинеты доверчивых жителей, а затем заблокировали их учётные записи.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.
Один из филиалов российского банка в Псковской области оштрафовали за рекламу кредита