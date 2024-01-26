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Общество

Глава Себежского района прокомментировал ситуацию с гуляющими по улицам города волками

Как обстоит ситуация с волками, которых местные жители замечают на улицах Себежа, рассказал глава Себежского района Леонид Курсенков в беседе с корреспондентом ПАИ.

Глава Себежского района прокомментировал ситуацию с гуляющими по улицам города волками. Фото: ПАИ

«С началом зимы пошли сообщения от граждан нашего района о случаях нападения волков на домашних собак, а также о встречах с волками практически в черте населённых пунктов. Эти сообщения проверялись и в большей своей части подтверждались», – рассказал он.

Глава муниципалитета отметил, что работа по отстрелу волков идёт. В частности, в прошлом году в Себежском районе были ликвидированы шесть волков. При этом такое же количество было добыто только за январь текущего года.

Кроме того, ожидается, что в феврале охотники получат лицензии на отстрел хищников в национальном парке «Себежский».

«Национальный парк сделал заявку в министерство. На отстрел четырёх особей они планируют, так как у них по всем расчётам в округе Себежа обитают четыре волка», – сказал Леонид Курсенков.

Ранее сообщалось, что волки нападают на собак в опочецкой деревне. Кроме того, волки напали на собак в деревне Себежского района. А ранее местные жители заметили волка, гуляющего в центре города. При этом более 300 волков добыли в Псковской области за 2023 год.

О том, как волки бродят по улицам Себежа, читайте в статье здесь.

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