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Общество

С природным богатством Псковской области знакомятся гости выставки «Россия» в Москве

День экологии проходит 26 января на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. На стенде Псковской области в этот день можно в интерактивном формате познакомиться с природным богатством региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

С природным богатством Псковской области знакомятся гости выставки «Россия» в Москве. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Например, гости выставки узнали больше информации о Полистовском заповеднике и национальном парке «Себежский».

Также посетители смогли поиграть в различные игры экологической направленности. В частности, гости приняли участие в экологической викторине и викторине о Чудском озере.

Для самых маленьких участников специалисты подготовили настольную игру «Путешествие снетка Буля в Псковском озере». Кроме того, все желающие смогли в игровом формате научиться правильно распределять отходы и очищать водоёмы от мусора.

Специалисты Псковской области также приняли участие в пленарном заседании «Инвестиции в экологию – инвестиции в будущее», в котором сегодня участвовала заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, представители крупного бизнеса и главы регионов.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. Напомним, до 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. Кроме того, до 28 января свою деятельность на выставке будет представлять ПсковГУ.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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С природным богатством Псковской области знакомятся гости выставки «Россия» в Москве

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