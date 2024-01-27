Об уникальности найденной в Пскове печати тьмутараканского князя рассказал Михаил Ведерников

10:11, 27 января 2024, ПАИ

Об уникальности найденной в Пскове вислой печати XI–XII веков рассказал псковичам губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новой рубрике «Истории земли Псковской», которую он запустил в своём Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что принадлежала печать князю Олегу Святославичу, князю Волынскому, Тмутараканскому, Черниговскому и Новгород-Северскому. Уникальную находку псковские археологи сделали во время раскопок на территории бывшего кинотеатра «Октябрь».

«В крещении Олегу Святославичу было дано имя Михаил. Поэтому на печати изображён архангел Михаил, и надпись, соответственно, гласит: «Господи, помоги Михаилу, князю русскому». Уникальна эта находка сразу по нескольким причинам. Во-первых, печать происходит от ранее неизвестной пары матриц. Другими словами, аналогов ранее не находилось. Во-вторых, надпись сделана на древнерусском языке, хотя в то время часто использовался греческий, а князь назван русским», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что печать примечательна ещё и тем, что Тмутаракань долгое время считали вымышленным местом. О реальности существовании этого княжества стало известно только во времена правления императрицы Екатерины Великой после обнаружения так называемого тмутараканского камня, мраморной плиты, на которой сообщалось об измерении расстояния между двумя городами – Тмутараканью и Корчевом (Керчью).

Глава региона отметил, что на камне значилась следующая надпись: «В лето 6576 (1068) индикта 6 Глеб князь мерил море по льду от Тмутаракани до Корчева — десять тысяч и четыре тысячи сажен». По его словам, упомянутый Глеб не кто иной, как родной брат Олега Святославича, печать которого нашли в Пскове.

«Екатерина Великая доказала не только существование мифического города, но и то, что уже в те времена Керчь, а значит и часть Крымского полуострова, входила в состав русских земель. Поэтому найти след тмутаранских князей в Пскове – это и удача, и новое интересное свидетельство обширных связей нашего города даже с самыми отдалёнными землями», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание, что Псковскую область и в дальнейшем многое связывало с Крымом. Так, уроженец Псковского уезда Андрей Бороздин в начале XIX века руководил территорией Крымского полуострова в должности гражданского губернатора. Федот Клокачёв, родившийся в Великолукском уезде, был первым командиром Черноморского флота, стал основателем Севастопольского порта и первым кавалером ордена Святого Георгия среди русских моряков», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что сейчас эту историческую связь продолжает митрополит Тихон (Шевкунов), который стал общим духовным отцом и для псковичей, и для крымчан.