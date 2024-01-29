Мощная вспышка произошла на Солнце
Мощная вспышка высокого класса – М – произошла на Солнце сегодня, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики (ИПГ).
Вспышка продолжалась чуть больше часа и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.
Специалисты ИПГ зафиксировали вторжение после вспышки в околоземное космическое пространство потоков протонов, что может привести к магнитной буре. На данный момент влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находится на самом низком уровне – R1 по шкале из пяти показателей.
В последний раз магнитная буря накрыла Землю 23 ноября.
Напомним, Солнце в рамках действующего сейчас цикла достигнет пика своей активности в 2024 году, что спровоцирует магнитные бури на Земле, которые будут происходить по несколько раз в месяц.
Ранее сообщалось, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головокружения или нарушения сна. Врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова отметила, что злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом. Эксперт также подчеркнула, что головную боль терпеть нельзя.
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