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Общество

Почти две тысячи многодетных семей получают единое пособие в Псковской области

Отделение Социального фонда России в Псковской области выплачивает единое пособие 1 985 многодетным семьям на 10 521 ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

За последние пять лет в стране выросло на 27 % число семей, в которых воспитывается трое и более детей. Семьи с детьми могут получать поддержку от государства. Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей и определяющий меры их поддержки.

Будущие мамы могут получать поддержку уже с момента беременности. Социальный фонд России в таком случае назначает пособие по беременности и родам или единое пособие. Когда ребёнок рождается, выплачивается единовременное пособие. Кроме того, семья имеет право на материнский капитал. Родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и ежемесячную выплату на первенца. Семьи со скромными доходами могут рассчитывать на единое пособие на детей до 17 лет. Им доступна также выплата из материнского капитала на детей до трёх лет.

С 2024 года родители в декрете могут сохранить право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, даже если вернутся к трудовым обязанностям раньше, чем ребёнок достигнет возраста полутора лет.

Напомним, что президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России и установил бессрочный статус многодетных семей. Также президент страны пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Помимо того, с 1 февраля материнский капитал в России составит почти 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и более 833 тысяч рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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