Михаил Ведерников вручил псковским семьям федеральные и региональные награды

17:28, 30 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на церемонии чествования семей региона в областном правительстве вручил награды семьям, которые внесли значительный вклад в укрепление семейных ценностей и традиций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона отметил, что поддержке материнства и детства на федеральном и региональном уровнях уделяется большое внимание.

Ордена «Мать-героиня» была удостоена мать 11 детей Зинаида Клишова. Такое звание, согласно указу президента РФ Владимира Путина, вручается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.

Региональные медали «Родительская слава» губернатор вручил двум семейным парам: Вячеславу и Ольге Муровым, а также Юрию и Ольге Рыбачек. Кроме того, восемь семейных пар были отмечены памятными медалями «50 лет семейной жизни» – супруги Александр и Лариса Архиповы, Николай и Валентина Бойковы, Иван и Татьяна Козловы, Виктор и Лидия Луневы, Дмитрий и Екатерина Минины, Николай и Светлана Пузыня, Геннадий и Галина Понкратовы, Петр и Тамара Филипповы. Такая награда вручается впервые.

Все семьи поблагодарили Михаила Ведерникова за внимание.

Напомним, что 2024 год объявлен президентом РФ Годом семьи. На международной выставке-форуме «Россия» в рамках форума «Родные – любимые» Владимир Путин дал старт этому масштабному событию. Различные культурные мероприятия в рамках Года семьи в России будут реализованы в том числе и в Псковской области.