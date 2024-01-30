Трёх волков добыли охотники в Красногородском районе
Трёх волков добыли охотники из Красногородского округа и соседних округов вблизи деревни Нивки сегодня, сообщает газета «Заря».
Ранее сообщалось, что волки нападают на собак в опочецкой деревне. Кроме того, волки напали на собак в деревне Себежского района. А ранее местные жители заметили волка, гуляющего в центре города. При этом более 300 волков добыли в Псковской области за 2023 год.
О том, как волки бродят по улицам Себежа, читайте в статье здесь.
Итоги работы проекта «Всё для Победы!» подвели в штабе общественной поддержки в Пскове
Из-за проблем с интернетом в Псковской области могут возникать проблемы с голосованием в премии «Народное признание»
Итоги конкурса детских рисунков «Блокада Ленинграда» подвели в псковском следственном управлении
Что поможет минимизировать аварийность на трассе в Островском районе, рассказал Дмитрий Быстров