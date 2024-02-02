В Псковской области около 70 добровольцев «Дружины» завершают обучение в центре «Воин»

17:50, 02 февраля 2024, ПАИ

В Псковской области около 70 добровольцев отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» завершают обучение в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» по программе «Я доброволец России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Обучение по программе «Я доброволец России» продолжалось три месяца. Добровольцы «Дружины» изучили оказание первой помощи, огневую, инженерную и тактическую подготовку, управление беспилотными летательными аппаратами и ориентирование на местности. Итоговый экзамен пройдёт на одном из полигонов Псковского гарнизона. Курсанты продемонстрируют комплексные практические навыки в области обороны и безопасности.

Отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.

Напомним, Псковский филиал центра «Воин» открылся в мае. 26 декабря 2023 года был выпущен второй поток курсантов.