Выставка «К. Коровин и его ученики» последние выходные работает в Пскове

15:04, 03 февраля 2024, ПАИ

Выставка «К. Коровин и его ученики» работает последние выходные в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в учреждении.

Этот проект в картинной галерее музея включает в себя живописные произведения из собраний учреждения, галереи «Веллум» (Москова) и частных коллекций. Среди экспонатов гости могут рассмотреть ретроспективы живописных и театральных произведений одного из основоположников импрессионизма в отечественном искусстве и его учеников, мастеров кисти круга Константина Коровина.

На выставке псковичи могут увидеть картины Константина Коровина, Алексея Коровина, Александра Герасимова, Сергея Виноградова, Сергея Герасимова и других.

Ранее сообщалось, что серию публикаций «Словарик архитектора» запустил Псковский музей-заповедник. Кроме того, в учреждении 17 февраля состоится авторская экскурсия «Он, она и Псков».

Помимо прочего, детей приглашали в путешествие по галерее Псковского музея-заповедника. А также карточки для игры в «Мемо» с полотнами картинной галереи выпустил Псковский музей.