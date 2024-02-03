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Подразделение медицины катастроф может появиться в Великих Луках

Подразделение медицины катастроф может появиться в Великих Луках. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи Дениса Сачков.

Работа медицины катастроф при ДТП в Пскове. Фото: ПАИ

По его словам, опыт создания подобной бригады в регионе уже можно считать успешно реализованным. Однако на данный момент медицина катастроф есть только в Пскове и Псковском районе. В планах – создать подразделение в Великих Луках.

«Я думаю, что в этом году там появится бригада, загадывать пока не буду, но предварительную работу уже проделывают», – подчеркнул Денис Сачков.

Ранее псковичам объяснили, чем отличается обычная скорая от медицины катастроф. Кроме того, сообщалось, что сотрудники медицины катастроф в Пскове и Псковском районе за 2023 год совершили 1700 выездов.

Также отмечалось, что десять станций скорой помощи построят в Псковской области за три года. Кроме того, сообщалось, что Псковская станция скорой помощи получила 22 автомобиля в 2023 году.

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