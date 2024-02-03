Итоговое занятие псковской «Дружины» после прохождения программы «Я – доброволец» прошло 3 февраля

23:58, 03 февраля 2024, ПАИ

Итоговое занятие отряда «Дружина» после прохождения программы «Я – доброволец» в Псковском филиале центра «Воин» состоялось сегодня, 3 февраля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Были проверены знания о тактических действиях, медицинской подготовке, основах топографии. Кроме того, ребята получили практику радиопереговоров и ведения стрелкового боя, сообщил глава региона.

Членам «Дружины» предстояло выполнить учебную задачу – в составе трёх штурмовых групп вести наступательный бой. Им противостояли опытные инструктора центра «Воин».

«Обе стороны показали высокое мастерство, мужество, слаженность, упорство и веру в победу. И хотя в этот раз дружинникам не удалось взять опорный пункт «противника», уверен, что у них всё впереди!» – подчеркнул губернатор.

Отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.

Напомним, Псковский филиал центра «Воин» открылся в мае. 26 декабря 2023 года был выпущен второй поток курсантов.