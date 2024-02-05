Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чем меньше зарабатывают псковички, тем чаще они хотят стать домохозяйками

Чем меньше зарабатывают псковички, тем чаще они хотят стать домохозяйками, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Мечтами посвятить себя дому и семье чаще делились женщины с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (35% среди тех, чьи мужья не смогут содержать семью, работая в одиночку, и 17% среди женщин, чьи вторые половины получают хорошую зарплату). Женщины с доходом от 100 тыс. руб. не хотят погрязнуть в быту. Готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот женщины моложе 34 лет выражают реже тех, кто старше.

60% замужних псковичек считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку. 31% из них готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйками, если доходы мужа вырастут и их будет хватать на нужды семьи.

24% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы лишь каждая седьмая из них, это в 2 раза меньше, чем среди горожанок, чьи супруги зарабатывают недостаточно.

29% состоящих в браке мужчин готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Такая перспектива привлекает респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (30%) чаще более молодых и более зрелых мужчин.

Больше всего желающих остаться на хозяйстве — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (31%). Мужчины с доходом от 100 тыс. рублей против того, чтобы заниматься только домашним хозяйством в ущерб карьере.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2024

С 10 по 25 апреля изменится расписание поезда Псков - Москва
05 февраля 2024

Память Александра Матросова почтили в Великих Луках
05 февраля 2024

Псковичи стали лауреатами XV Международного конкурса имени Савшинского
05 февраля 2024

Более четырёх тысяч человек проголосовало за финалистов «Народного признания»
05 февраля 2024

Россия входит в число стран – лидеров по внедрению государственных электронных систем
05 февраля 2024

Стела в честь псковской парашютистки Любови Екшикеевой появилась на выставке «Россия»
05 февраля 2024

Профилактику онкозаболеваний обсуждают в медиацентре ПАИ
05 февраля 2024

«Поезд Победы» прибыл в Порхов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...