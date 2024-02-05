Чем меньше зарабатывают псковички, тем чаще они хотят стать домохозяйками

13:10, 05 февраля 2024, ПАИ

Чем меньше зарабатывают псковички, тем чаще они хотят стать домохозяйками, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Мечтами посвятить себя дому и семье чаще делились женщины с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (35% среди тех, чьи мужья не смогут содержать семью, работая в одиночку, и 17% среди женщин, чьи вторые половины получают хорошую зарплату). Женщины с доходом от 100 тыс. руб. не хотят погрязнуть в быту. Готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот женщины моложе 34 лет выражают реже тех, кто старше.

60% замужних псковичек считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку. 31% из них готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйками, если доходы мужа вырастут и их будет хватать на нужды семьи.

24% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы лишь каждая седьмая из них, это в 2 раза меньше, чем среди горожанок, чьи супруги зарабатывают недостаточно.



29% состоящих в браке мужчин готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Такая перспектива привлекает респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (30%) чаще более молодых и более зрелых мужчин.



Больше всего желающих остаться на хозяйстве — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (31%). Мужчины с доходом от 100 тыс. рублей против того, чтобы заниматься только домашним хозяйством в ущерб карьере.

