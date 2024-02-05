«Почта России» выпустила памятный конверт с Александром Матросовым
«Почта России» подготовила специальный конверт в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Процедура спецгашения марки прошла сегодня в Великих Луках. Процедуру провели первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, руководитель местного краеведческого музея Наталия Каменская, представители городской власти и общественности.
Напомним, что сегодня в России празднуют 100-летие со дня рождения Александра Матросова. В честь этого в Великих Луках почтили память героя.
Ранее сообщалось, что посвящённая 100-летию со дня рождения Александра Матросова выставка работает в Великих Луках. Кроме того, акцию-флешмоб «Из племени матросовцев» проведут в псковской библиотеке 5 февраля.
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