Семьи Псковской области могут стать участниками Всероссийского форума «Многодетная Россия»

14:17, 07 февраля 2024, ПАИ

Многодетные семьи Псковской области могут принять участие во Всероссийском форуме «Многодетная Россия», сообщили ПАИ в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках проекта «Многодетная Россия» пройдут различные акции, конкурсы социальных проектов и фотографий, а также конференции. Программа форума рассчитана на шесть месяцев.

Также многодетные семьи Псковской области смогут принять участие во Всероссийском спортивном фестивале «Здоровая семья – сильная Россия». В рамках фестиваля состоится семейный кроссовый забег, творческий конкурс и конкурс фотографии, акции и серия мастер-классов.

Ожидается, что в проекте примут участие более 3000 многодетных семей со всей России. Мероприятия реализуются в рамках Года семьи.

Подробная информация о конкурсах и анкета участника размещены на сайте проекта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. 30 января в Псковской области прошло открытие Года семьи.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.