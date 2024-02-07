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Общество

Более 90% детей-сирот в Псковской области воспитываются в семьях

Счастливые истории псковских детей-сирот, которые обрели семьи, продемонстрировали на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» сегодня, 7 февраля, в рамках Форума национальных достижений, основной темой которого стала социальная политика в интересах детства, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Более 90% детей-сирот в Псковской области воспитываются в семьях. Фото: пресс-служба регионального правительства

Стало известно, что в Псковской области 92% детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства, воспитываются в семьях.

Только в прошлом году на 6% сократилось число детей, стоящих на учёте органов опеки и попечительства, а количество усыновлений выросло на 106%. Всего в 2023 году было выявлено и учтено 205 детей-сирот, что на 11% меньше, чем в 2022-ом. Кроме того, на 30% увеличилась численность детей, родители которых восстановились в родительских правах.

На стенде Псковской области гости смогли познакомиться с видео-анкетами детей, которые ещё ждут своих мам и пап, а также получить семейную консультацию специалистов отдела опеки.

Ранее сообщалось, что в Пскове прокуратура помогла сироте получить квартиру.

Также отмечалось, что за январь 2024 года детскому омбудсмену в Псковской области поступило 28 обращений.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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