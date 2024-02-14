Мошенники воруют деньги и личные данные россиян через сайты знакомств

07:59, 14 февраля 2024, ПАИ

Мошенники могут похищать деньги и личные данные россиян через сайты знакомств. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на эксперта по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталия Фомина.

В частности, мошенник представляется девушкой, которая ищет интеллектуальный досуг, и отправляет мужчине ссылку для покупки билета в театр или кино. На самом же деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где мужчина вводит реквизиты своей банковской карты и теряет деньги, пояснил эксперт.

Кроме того, при вводе данных карты оплата может якобы не пройти, и появляется сообщение об ошибке. Некоторые пытаются повторить операцию, но в итоге повторно пересылают деньги мошеннику.

В таких случаях Виталий Фомин советует не переходить ни по каким ссылкам, а узнать у собеседника, куда он планирует сходить, и приобрести билет на официальном сайте организации.

Также мошенники могут начать шантажировать человека после обмена приватными фотографиями.

«Чтобы не попасться на удочку мошенника, ни в коем случае не следует передавать личную информацию незнакомым людям по телефону, электронной почте, в мессенджерах и другими способами», – подчеркнул он. Также не стоит публиковать на сайте знакомств данные, которыми может воспользоваться мошенник. В частности, это касается подтверждения вашего статуса, откровенных фото, данных о месте жительства, личного номера телефона, отметил Виталий Фомин.

Ранее сообщалось, что в России разработали нейросеть для распознавания мошенников в чатах. За год количество краж с помощью IT-технологий в Псковской области выросло на 19,7 %. Ранее псковичам рассказали, что участились случаи мошенничества с использованием сервисов поддельных номеров Следственного управления СК. Также были выявлены случаи, когда мошенники пытались украсть данные кабинета «Госуслуг» и писали пользователям с фейковых Telegram-аккаунтов их знакомых.