Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает шесть лет со дня основания

16:32, 14 февраля 2024, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» отмечает шесть лет со дня основания. Предприятие в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе было создано 14 февраля 2018 года.

«Титан-Полимер» – это высокопрофессиональный коллектив, высококачественная импортозамещающая продукция и колоссальные планы на будущее. Желаем сотрудникам предприятия успехов в труде, достижения поставленных целей, благополучия и крепкого здоровья», – обратилось руководство предприятия к сотрудникам.

«Титан-Полимер» входит в группу компаний «Титан» и является якорным резидентом ОЭЗ «Моглино». Завершилась реализация первого этапа инвестпроекта. Запущено производство двухосно-ориентированной ПЭТ-плёнки (БОПЭТ) производственной мощностью 72 тысячи тонн в год.

«Титан-Полимер» станет базой для последующего развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест. Кроме того, планируется формирование инжинирингового центра с целью создания научной базы для разработки новаций отечественной полимерной продукции.

Группа компаний «Титан» – российский холдинг, занимающийся производством продуктов химии и нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики России. Он создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, разрабатывает и внедряет инновационные и экологичные технологии в производственный процесс.

Напомним, что в сентябре 2023 года завод «Титан-Полимер» посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Во время рабочей поездки он высоко оценил технологичность предприятия и заявил, что «Титан-Полимер» – передовой завод не только по российским, но и по мировым меркам.

В ноябре на производстве побывал заместитель председателя Правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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