Псковские прокуроры продолжают исполнять детские мечты в рамках акции «Ёлка желаний»

22:54, 15 февраля 2024, ПАИ

Псковские прокуроры продолжают исполнять детские мечты в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний», сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этот раз в роли волшебника выступил прокурор Псковского района Александр Григорьев. Он подарил ученику второго класса Карамышевской средней школы Серёже планшет.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечты нескольких детей из разных городов России в рамках акции «Ёлка желаний» в Кремле. В частности, он подарил девятилетней девочке из Великих Лук спортивно-игровой комплекс и электросамокат мальчику из Херсонской области. Кроме того, глава региона исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма.

Кроме того, мечты нескольких детей исполнил глава Пскова Борис Елкин.