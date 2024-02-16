Выставка «Цветочная акварель» откроется в Пскове 17 февраля

16:36, 16 февраля 2024, ПАИ

Выставка «Цветочная акварель» будет работать в Центре туризма и творческих индустрий в Пскове 17 и 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Благодаря этому мероприятию гости смогут выбрать десятки сортов экзотических и простых домашних растений – фиалок, бегоний, колеусов, фуксий, пеларгоний, фикусов и других. Кроме того, можно будет приобрести семена.

«Если вы давно ищете заветный сорт или хотите задать вопрос коллекционерам по выращиванию, вам непременно стоит посетить эту выставку!» – пояснили в администрации.

В субботу выставка будет работать с 11:00 до 16:00, в воскресенье – с 10:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что работы псковских мастериц презентуют на всероссийской выставке в Ульяновске, а Пушкинский заповедник открыл две выставки в Минске.

Также псковичей и гостей города 17 февраля приглашают посетить выставку «Ягодка» графика Михаила Кузьмиченко и выставку винтажных кукол «В ожидании весны» в Псковском областном центре народного творчества.