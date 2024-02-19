Число вакансий в России за год выросло на 50%

19:22, 19 февраля 2024, ПАИ

Число вакансий в России в 2023 году выросло на 50 % по сравнению с 2022 годом и достигло 3,5 предложения о работе, сообщают «Известия» со ссылкой на GR-директора рекрутинговой компании HeadHunter Виталия Терентьева.

По его словам, половина этих вакансий связана с «голубыми воротничками».

Эксперт добавил, что сейчас на российском рынке труда наблюдается дефицит кадров.

В то же время директор по развитию компании «Авито Работа» Дмитрий Пучков отметил, что интерес к поиску постоянной работы сократился на 45 %. Он подчеркнул, что в настоящее время более 30 % людей, использующих данную площадку, заинтересованы в поиске временной занятности. Кадровый дефицит испытывают сфера промышленности и сельское хозяйство.

Ранее эксперты рассказали, кем чаще всего работают псковские подростки. Кроме того, сообщалось, что комитет по здравоохранению Псковской области и Росгвардия ищут сотрудников.

Напомним также, что ранее в Госдуме предложили переводить сотрудников на удалённую работу во время снегопада и гололёда.