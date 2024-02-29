В номинации «Поступок» премии «Народное признание» оказалось два победителя
Школьники Артём Болдышев, Илья Ленктис, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов из Великих Лук, которые спасли тонущего рыбака, и школьник из Плюссы Игорь Белов, спасший тонувшую девочку, стали обладателями Первой общественной премии Псковской области «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Призы победителям вручили заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Лаврухин.
«Очень волнительно и вдвойне ответственно вручать приз в такой номинации», – отметила Нинель Салагаева.
«Я очень боялся, когда спасал эту девочку. Я понял, что поступил героически. Когда я приехал в Псков для награждения – переживал, а когда в Москву – тем более», – отметил Игорь Белов.
Также среди финалистов премии в этой номинации оказались сотрудники Полистовского заповедника, спасшие провалившегося в придорожную осушительную канаву лося, и жительницы Пустошкинского района Наталья Никитина и Елена Паршенкова, которые приняли участие в задержании преступников и оказали необходимую помощь раненому полицейскому.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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