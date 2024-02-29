В номинации «Поступок» премии «Народное признание» оказалось два победителя

19:18, 29 февраля 2024, ПАИ

Школьники Артём Болдышев, Илья Ленктис, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов из Великих Лук, которые спасли тонущего рыбака, и школьник из Плюссы Игорь Белов, спасший тонувшую девочку, стали обладателями Первой общественной премии Псковской области «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Призы победителям вручили заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева и начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Лаврухин.

«Очень волнительно и вдвойне ответственно вручать приз в такой номинации», – отметила Нинель Салагаева.

«Я очень боялся, когда спасал эту девочку. Я понял, что поступил героически. Когда я приехал в Псков для награждения – переживал, а когда в Москву – тем более», – отметил Игорь Белов.

Также среди финалистов премии в этой номинации оказались сотрудники Полистовского заповедника, спасшие провалившегося в придорожную осушительную канаву лося, и жительницы Пустошкинского района Наталья Никитина и Елена Паршенкова, которые приняли участие в задержании преступников и оказали необходимую помощь раненому полицейскому.