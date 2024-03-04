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Общество

11% псковичей принимают карьерные решения под давлением близких

Псковичи, сталкивающиеся с психологическим давлением близких по поводу работы и карьеры, чаще всего находят силы поступить по-своему, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

Всего с психологическим давлением по поводу работы и карьеры со стороны близких сталкивались 17 % псковичей: «Хочу переехать в другой город, а мама боится остаться без помощи, поэтому обижается и злится», «Я понимала, что нужно увольняться, а родные давили, чтобы я продолжала работать», «Мужа не устраивает размер моей зарплаты».

62 % опрошенных удаётся поступать по-своему, когда родственники пытаются навязать им карьерные решения. На поводу у близких идут 11 % респондентов, а 24 % стараются прийти к компромиссу.

Чаще с подобным прессингом сталкиваются молодые люди (26 % опрошенных до 34 лет против 15 % респондентов старше 45 лет). Реже всего о давлении говорили горожане с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц (10 %).

Ранее сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.

Напомним также, что 65 % псковичей поддерживают законопроект о прогрессивной шкале налогообложения.

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