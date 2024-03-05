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Общество

Продолжительность рабочего дня в России побила 19-летний рекорд

Средняя продолжительность рабочего дня в России выросла до 7,17 часа, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Продолжительность рабочего дня в России побила 19-летний рекорд. Фото: ПАИ

Это максимум за 19 лет, подчеркнули аналитики.

Если сравнивать с прошлым годом, то длина рабочего дня увеличилась на четыре минуты (0,9 %). В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчёте на одного работника выросла на 17,3 часа – до 1,77 тысячи часов.

Самый длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства. В топ также вошли работники, которые занимаются административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг, занятые в сфере добычи металлических руд, сотрудники здравоохранения и сферы социальных услуг, водители автобусов, троллейбусов и метро, а также работники отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в число лидеров среди крупнейших экономик мира по показателю роста пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года.

Также сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.

Напомним также, что 65 % псковичей поддерживают законопроект о прогрессивной шкале налогообложения.

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