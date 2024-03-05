Длительность рабочего дня в России достигла максимума за 19 лет

23:23, 05 марта 2024, ПАИ

Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла на 0,9 % (или на четыре минуты) до 7,17 часа, и достигла максимума за 19 лет. В целом за год продолжительность рабочего времени в расчёте на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тысячи часов, сообщает РБК.

Выяснилось, что самый длинный рабочий день в прошлом году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства – в среднем они работали по 8,21 часа. На втором месте – работники, которые занимаются административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг, куда входят, например, деятельность турагентств и обслуживание зданий и территорий (7,61 часа). На третьем месте – занятые в сфере добычи металлических руд (7,6 часа).

Наименьшее количество часов в день работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа), образования (6,8 часа), гостиниц и общепита (6,92 часа), а также производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (6,94 часа).

Ранее сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.

Напомним также, что 11 % жителей города принимают карьерные решения под давлением близких, в то время как 62 % опрошенным удаётся отстаивать собственное мнение.