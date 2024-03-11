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Четыре «подшефные» страны были у Псковской области на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

Четыре «подшефные» страны были у Псковской области на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, рассказала руководитель делегации Елизавета Зайцева на встрече в медиацентре ПАИ сегодня, 11 марта.

Четыре «подшефные» страны были у Псковской области на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. Фото: ПАИ

«Каждый регион отвечал за какую-то определённую делегацию. У нашей области было несколько «подшефных» стран: Сейшелы, Габон, Гамбия и Маврикий. В каждой делегации находился человек, который хорошо знал русский язык, поэтому проблем с общением не было. Мы обменялись контактами», – отметила Елизавета Зайцева.

Всего на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи было 20 тысяч участников из 190 стран. По словам спикера, на официальных мероприятиях всегда присутствовали переводчики. «Всё дублировалось, чтобы и иностранцы нас понимали, и мы их. Контакт не терялся», – заключила она.

Напомним, 48 человек из Псковской области представляли Псковскую область на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, а претендовало на участие в фестивале более 450 псковичей.

Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в Сочи и стал самым масштабным молодёжным событием в мире, он проводится по указу президента РФ Владимира Путина. В фестивале приняли участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, международного сотрудничества, бизнеса, культуры, науки и образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки, которые представили различные детские организации и объединения.

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